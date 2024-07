Ance Sicilia, calo del 7,4% in edilizia dopo stop superbonus

Nel 2024, il settore delle costruzioni in Sicilia, parallelamente a quanto osservato a livello nazionale, risentirà del mancato apporto della manutenzione straordinaria, a causa dello stop della cessione del credito e dello sconto in fattura. L'Ance, l'associazione dei costruttori, stima un calo dei livelli produttivi del 7,4% in termini reali su base annua. E' quanto emerge dal report del centro studi Ance, che ha presentato oggi a Palermo gli "Scenari regionali dell'edilizia, 2024", in collaborazione con la società di ricerca Prometeia.

Per il settore, il 2023 è stato invece un anno positivo, con la crescita del 5,2% rispetto al 2022. Dai dati elaborati dalla Cnce sulle casse edili, risulta che nel 2023 l'aumento è stato dell'0,8% nel numero delle ore lavorate e del +0,7% per quello dei lavoratori iscritti.

"Il 2023 - dice il direttore del centro Studi Ance, Flavio Monosilio - grazie al superbonus e all'avvio dei lavori legati al Pnrr, ha rappresentato un anno di conferma del buono stato di salute del settore: in soli tre anni gli investimenti in costruzioni in Sicilia sono tornati su livelli paragonabili a quelli del 2010. Per il 2024, invece il quadro cambia la nostra valutazione è di un indebolimento dell'attività produttiva. In questo contesto i principali nodi da sciogliere per il settore sono rappresentati dal Pnrr e dall'accesso al credito".



