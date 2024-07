Agricoltori senza acqua, protesta a Castelvetrano

Protesta di agricoltori del Belìce stamattina alla sede di contrada Seggio a Castelvetrano (Trapani) del consorzio di bonifica 'Agrigento 3'. Un gruppo di trenta coltivatori è entrato all'interno della sede chiedendo interventi urgenti alla rete colabrodo. Soltanto qualche giorno addietro nel magazzino del Consorzio sono state rubate le attrezzature per le riparazioni e ora l'erogazione dell'acqua sta andando a singhiozzo.

"Mercoledì arriverà la nuova attrezzatura - ha annunciato il funzionario del Consorzio Mariano La Barbera - attualmente abbiamo due squadre operative che lavorano quasi 13 ore al giorno".

Con gli agricoltori c'erano i sindaci Giovanni Lentini (Castelvetrano), Francesco Li Vigni (Partanna) e il presidente del consiglio comunale di Campobello Piero Di Stefano. "Da 30 anni in Sicilia non si mette mani alle infrastrutture idriche - ha detto il sindaco Li Vigni - e i continui guasti di ora sono il risultato di questa mancata programmazione".

"Oltre che manifestare dobbiamo risolvere la problematica - ha osservato il sindaco Lentini - e questa va affrontata con capacità di governo".



