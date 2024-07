'A Scurata', a Marsala 12 appuntamenti con musica e teatro

Peppe Servillo, voce degli Avion Travel, Javier Girotto, sassofonista, Jerusa Da Conceiçao Barros, cantautrice, Luana Rondinelli e Alessio Piazza, attori, Luca Madonia, cantante ex Denovo, Pietro Adragna, fisarmonicista: sono alcuni dei nomi di richiamo nel cartellone della VII edizione della rassegna teatrale/musicale "A Scurata cunti e canti al calar del sole - Memorial Enrico Russo" in programma a Marsala dal 21 luglio all'1 settembre.

La rassegna, organizzata dal Movimento artistico colturale marsalese, si propone come un viaggio attraverso le musiche del sud del mondo, nell'universo femminile e in quello dell'epopea omerica, e poi della narrativa di Baricco; ma anche melodie, voci, danze, per concludere con un omaggio a Lucio Dalla.

Dodici, in tutto, gli spettacoli previsti (otto concerti e quattro appuntamenti con il teatro), undici dei quali verranno rappresentati nello scenario del "Teatro a mare" realizzato nelle antiche Saline ex Genna. "Unico teatro al mondo costruito in una vasca di Salina - dice Giacomo Frazzitta, componente del direttivo del Mac - ed è un teatro assolutamente ecologico.

Perché fatto solo di tufi, sale, legno. Un solo spettacolo si terrà nel Parco archeologico di Lilybeo.

"I generi musicali proposti quest'anno sono molteplici e variegati - spiega il direttore artistico Gregorio Caimi - Si inizia con l'artista capoverdiana di nascita, e palermitana d'adozione, Jerusa Barros, per continuare con un duplice concerto Jazz a cura degli Elimi e del quintetto 'Antonella Maurer & Mezz'. Poi sarà la volta del chitarrista Osvaldo Lo Iacono, del il trio acustico di Luca Madonia, noto anche per il suo sodalizio artistico con Franco Battiato. Infine, uno spettacolo di musica, danza e parole dedicato ad Astor Piazzolla".

In cartellone anche un tributo della "Kinisia Blues Band" ad Eric Clapton e la "Leggenda del pianista sull'Oceano" con Vincenzo Piccione Pipitone. Per il teatro, il testo di Concita De Gregorio "Malamore". Quindi, una rilettura del mito di Circe a cura di Alessandra Falucchi e Marcella Favilla. Al Parco archeologico verrà rappresentato "L'assedio di Ilio - tragiche prove di una tragedia", scritto e diretto da Giacomo Frazzitta.





