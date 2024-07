Vassallo tra teatro,cinema e tv, presto su Ra1 con nuova serie

Un film in uscita, sul set di un altro, tanto teatro e presto di nuovo in tv come protagonista di una serie tv. Sono i progetti di Alessio Vassallo, uno dei giovani talenti della scena italiana.

"Sta per uscire (il 18 luglio, ndr) Indagine di una storia d'amore e inizierò a breve una serie molto importante da protagonista per Rai 1 su una tematica molto delicata" racconta all'ANSA Alessio Vassallo a margine dell'inaugurazione della mostra fotografica 'Omaggio a Marcello a cura di Daniele Luxardo. E' a Siracusa per la sedicesima edizione di Ortigia Film Festival e questa sera dialogherà con il critico Steve Della Casa, sui luoghi e sul cinema di Andrea Camilleri lui che è stato il Mimì Augello ragazzo nel Giovane Montalbano accanto a Michele Riondino.

Sul progetto in Rai non vuol dire di più, non può dire di più ma Vassallo non è nuovo ai temi spinosi e non ha paura a parlarne, che siano bullismo o ludopatia come di depressione.

L'attore ha da poco portato in scena al Piccolo Teatro La concessione del telefono di Andrea Camilleri, una tragicomica avventura per l'attivazione di una linea telefonica nella Sicilia di fine Ottocento e "ci torneremo con Il Male Oscuro" di Giuseppe Berto con lo Stabile di Palermo e lo Stabile di Caserta, anticipa. "Parlare della depressione è molto importante, è il male dei nostri tempi. Non dico di averne sofferto però alcune volte soffro d'insonnia e prendo delle cose per aiutarmi a dormire, insomma facendo questo mestiere ne sono entrato in contatto - si apre Vassallo - Tante persone vicino a noi, noi stessi siamo toccati dal vento della depressione e non ce ne rendiamo conto". Veniva chiamato 'male oscuro' perchè non era nemmeno stata coniata una parola per descriverla "e ancora oggi è come se non l'avessimo accettata, se dici di averne sofferto vieni guardato con sospetto ed è assurdo nel 2024. La depressione fa paura perchè tocca ognuno di noi, sai che è dietro l'angolo, per questo fa paura anche parlarne" e per questo ripete più volte il giovane attore sta indagando questa tematica e il teatro, è convinto, saprà parlare alle persone: "I teatri sono pieni e i cinema no" conclude.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA