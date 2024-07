Da Luxardo a Settanni, in foto la leggerezza dii Mastroianni

In occasione dei 100 anni dalla nascita di Marcello Mastroianni, Ortigia ospita la prima di due tappe siciliane della mostra "Omaggio a Marcello: l'uomo Marcello, l'attore Mastroianni e le immagini dei film girati in Sicilia". La seconda, seguendo l'Ortigia Film Festival, sarà ad Avola dal 31 luglio al 2 agosto.

L'idea degli organizzatori è stata quella di celebrare il centenario dalla nascita (28 settembre 1924) del grande interprete del cinema italiano riportandolo in Sicilia, nei luoghi che hanno visto la realizzazione di capolavori della filmografia e in cui ha interpretato, pur non essendo nato nel territorio isolano, personaggi e film che hanno vinto Oscar e contribuito all'internazionalizzazione dell'identità culturale siciliana.

La mostra, realizzata grazie al suo curatore Daniele Luxardo (anche presidente del comitato Mastroianni 100) racconta attraverso 9 gigantografie un uomo e attore "capace di catturare la realtà del suo tempo e la Sicilia con una retrospettiva dei momenti più significativi" colti sui set o nei fuori scena. "Mai mattatore, sempre sottovoce, la sua cifra era la leggerezza dell'interpretazione senza retorica" lo ricorda Luxardo sottolineando che La Notte di Michelangelo Antonioni sarà tra i film restaurati di Venezia Classici.

Ouverture della mostra è invece il ritratto scattato all'interno dello studio fotografico da Aldo Luxardo (padre del curatore della mostra e fotografo ufficiale dell'attore) nel 1957, successivamente alle riprese del film 'Le Notti Bianche' di Luchino Visconti. Ci sono poi, tra gli altri, lo scatto a colori del 1990 di Pino Settanni in una pausa durante le riprese del film Stanno tutti bene di Giuseppe Tornatore (dove Mastroianni è il protagonista, originario di un paese del trapanese), Il Bell'Antonio di Mauro Bolognini, girato nel 1959 a Catania, il bianco e nero in un fuori scena scattato da Carlo Riccardi, durante le riprese del film Divorzio all'Italiana di Pietro Germi, girato ad Ispica nel 1961.

L'allestimento è all'Ortea Palace Hotel Sicily - Autograph Collection: "La promozione dell'arte, della cultura e della bellezza e in tutte le sue forme rientra a pieno titolo nella mission che da sempre ispira le azioni del Gruppo e che coinvolge tutte le nostre strutture" spiega Pippo Russotti, managing director.



