Tirapugni nel bagaglio, due passeggeri denunciati a Catania

Nel giro di qualche ora la Polizia di frontiera in servizio nell'aeroporto di Catania ha denunciato due persone che si stavano imbarcando con un tirapugni nel bagaglio a mano. Entrambi devono rispondere di porto di armi o di oggetti atti ad offendere.

Il primo è un giovane di 21 anni di Gela (Caltanissetta) in partenza per Milano Malpensa; il secondo un 32enne di Siracusa in partenza per Roma Fiumicino.

I tirapugni sono stati sequestrati e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Negli ultimi sei mesi sono stati sequestrati dalla Polizia di Frontiera di Catania 30 oggetti vietati, in gran parte tirapugni.



