Centrale riciclaggio auto di lusso nel Catanese, 2 denunce

Una centrale del riciclaggio di autovetture di lusso è stata scoperta a Fiumefreddo di Sicilia (Catania) dai Carabinieri all'interno di un garage intestato ad una persona estranea ai fatti. Due le persone denunciate per riciclaggio: un 39enne che aveva la disponibilità delle chiavi del garage e un 49enne. Sono in corso indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Catania, per risalire ai complici.

Nel garage i militari dell'Arma hanno trovato un'Alfa Romeo 'Stelvio' - noleggiata e ma mai restituita al termine del contratto - sulla quale erano state apposte sia una targa che una targhetta con numero di telaio corrispondenti a quelli di altra autovettura dello stesso modello ma di differente colore che circolava in un'altra regione. Assieme all'auto sono stati trovati telecomandi di auto di vari marche, carte di circolazione in bianco, una stampante e un aerografo di precisione per modificare i numeri di telaio. Vi erano anche componenti di altre autovetture di lusso sui quali sono tuttora in corso accertamenti. Il garage e tutto il materiale che conteneva sono stati sottoposti a sequestro.



