Pochi operatori, protestano i vigili del fuoco di Agrigento

"Ogni giorno siamo sempre di meno, rischiamo di non riuscire più a garantire un soccorso tempestivo, è giusto che i cittadini lo sappiano". Lo dice Giuseppe Lunetto, rappresentante del Conapo, sindacato autonomo dei vigili del fuoco di Agrigento, tra i protagonisti di una manifestazione, indetta anche da Cgil, Cisl ed Uil, che si è svolta davanti la sede della prefettura, per protestare contro le gravi carenze di organico sia nella città dei Templi che sul territorio provinciale.

Organizzazioni sindacali le quali denunciano come, ad oggi, tra tagli agli organici e chiusure di sedi operative, nei distaccamenti della provincia di Agrigento servirebbero almeno una cinquantina di operatori in più.

"Siamo al collasso - aggiunge Rosario Annibale, rappresentante della Cgil - chiediamo al governo nuove assunzioni, perché da anni chi va in pensione non viene sostituito. Con il risultato che quelli che siamo rimasti lavoriamo in maniera disumana, e le squadre di soccorso sono state letteralmente dimezzate".

"Chi chiede il nostro intervento - conclude Vincenzo Natale, della Cisl - sa già che non è detto che possiamo arrivare dove c'è bisogno di noi in pochi minuti, purtroppo aumentano i casi in cui riusciamo ad essere sul luogo richiesto dopo più un'ora, in queste condizioni siamo preoccupati di non potere assicurare interventi tempestivi".



