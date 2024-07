Federalberghi Eolie, preoccupa clamore di notizie Stromboli

Christian Del Bono, presidente di Federalberghi Isole Eolie, esprime la propria "preoccupazione per il clamore procurato dalle notizie più che dai potenziali rischi derivanti dall'attività di un vulcano buono che sta comunque dando spettacolo" dopo il recente risveglio dello Stromboli in pieno periodo estivo.

"Lo Stromboli - ricorda - è un vulcano attivo e si comporta come tale. Le precauzioni assunte attraverso le ordinanze hanno appunto lo scopo di prevenire eventuali rischi per la comunità e per i visitatori. È stata sospesa la scalata verso le aree sommitali così come è stato posto il divieto di sostare in spiaggia nelle ore notturne. In via cautelativa è stato anche vietato l'approdo nell'isola da parte delle minicrociere che effettuano le escursioni giornaliere così come la sosta e/o l'ancoraggio in prossimità della costa.

Nel frattempo, le nostre strutture ricettive - continua - forniscono informazioni e aggiornamenti che permettono agli ospiti di proseguire indisturbati ma consapevoli le proprie vacanze".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA