Bonificato dalla cenere l'Etna, torna operativo l'aeroporto. Stromboli sorvegliato, oggi il comitato operativo

L'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania è tornato operativo, sia pure con delle restrizioni negli arrivi. Lo rende noto la Sac, società di gestione dello scalo, spiegando che si sono concluse le prime opere di bonifica essenziali per l'agibilità delle infrastrutture di volo.

In precedenza, l'Unità di crisi aveva disposto la chiusura dei settori di spazio aereo B2 e B3 a causa dell'eruzione dell'Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, che è terminata.

L'Unità ha disposto, quindi, la riapertura dello scalo per le partenze, mentre gli arrivi, invece, sono stati riabilitati, ma con un flusso regolato di 2 ogni ora. La regolazione sarà aggiornata in base alle evoluzioni tattiche operative. I passeggeri sono quindi pregati di non recarsi in aeroporto se non dopo aver verificato con la compagnia aerea lo stato del proprio volo.

Video Dall'Etna una nube alta 4,5 chilometri, cenere arrivata fino a Catania





"Mai come in queste ore il vulcano Stromboli è stato un sorvegliato speciale - ha detto il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci -. Dopo l'elevazione ad allerta rossa e le conseguenti ordinanze adottate dal sindaco, abbiamo convocato per stamane un Comitato operativo presieduto dal capo dipartimento Fabrizio Curcio. Nel pomeriggio ascolteremo anche la Commissione grandi rischi, nostro organo di consulenza, che si riunirà per una valutazione complessiva del fenomeno in atto. Sono in stretto contatto con il sindaco Riccardo Gullo che intanto sta verificando ogni puntuale rispetto degli adempimenti previsti dal Piano di evacuazione nei casi di emergenza".

Video Eruzione Stromboli, le immagini dall'elicottero del Vigili del Fuoco

