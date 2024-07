Bar Fiasconaro Castelbuono tappa obbligata per i turisti

Cannoli di ricotta, teste di turco, cubaite e torroncini, ma anche granite agli agrumi - da abbinare rigorosamente alle brioche e ai gelati artigianali, sfilano invitanti fra le vetrine e i tavolini all'aperto del Bar Fiasconaro, nel cuore del borgo medioevale di Castelbuono (PA), nella centralissima Piazza Margherita. Una vera mecca che richiama golosi da tutto il mondo, tanto che nel 2023 sono stati più di 55 mila i viaggiatori italiani e stranieri che hanno dedicato almeno una tappa del loro viaggio in Sicilia alla degustazione delle creazioni dolciarie della Pasticceria Fiasconaro.

"Il Bar Fiasconaro racconta la nostra storia ed i valori che ispirano da sempre la tradizione della nostra famiglia, cresciuta sin dai primi anni '50 nell'Alta Pasticceria", spiega Fausto Fiasconaro, Responsabile dello Show Room e del Bar Fiasconaro. "Una visione che io ed i miei fratelli Nicola e Martino abbiamo ereditato da nostro padre Mario e che ci ha portato al successo in oltre 70 Paesi. Oggi il passaggio dei turisti italiani e internazionali scandisce le stagioni e le festività, consacrando di anno in anno lo spirito e l'arte dell'accoglienza dei castelbuonesi e, in particolare, di tutto il nostro Team".

A guidare la "classifica", ovviamente solo metaforica, dei viaggiatori stranieri che lo scorso anno hanno visitato il Bar Fiasconaro, sono i francesi, seguiti da tedeschi e americani. In crescita canadesi e turisti dell'Est Europa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA