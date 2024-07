Rogo ristorante a Sciacca, al via bonifica area dall'amianto

Sono iniziate ieri sera a Sciacca (Agrigento) le operazioni di bonifica dell'area lungomare di località Stazzone interessata, lo scorso 18 giugno, da un vasto incendio che ha completamente distrutto il ristorante "Al Porticello".

Le fiamme avevano interessato anche il tetto in amianto del manufatto, facendo scattare un allarme ambientale che ha costretto le famiglie residenti ad evacuare le loro case.

L'intervento viene effettuato dagli operai della ditta specializzata "Edil Ambiente" di Mazara del Vallo, incaricata dal comune di Sciacca. Operai i quali, bardati con tute speciali e maschere per scongiurare ogni possibile contatto con l'eternit, lavoreranno nelle ore notturne, allo scopo di evitare le alte temperature. Rimuoveranno tutto il materiale precedentemente incapsulato per poi trasferirlo in una apposita discarica dove sarà correttamente smaltito.

Sono stati già rimossi e chiusi in appositi sacchi i primi detriti. Si andrà avanti fino alla completa bonifica dell'area, il tutto dovrebbe concludersi in una settimana.

Nei giorni scorsi i residenti del borgo avevano protestato contro le lungaggini dell'avvio dei lavori di bonifica, considerato anche che oltre alle famiglie evacuate, tuttora ospiti di amici e parenti, alcuni esercizi commerciali vicini non hanno più potuto riprendere la loro normale attività.





