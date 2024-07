Protocollo antirapina sottoscritto in prefettura a Palermo

Sottoscritto oggi in prefettura, il protocollo di intesa video allarme antirapina, con Confcommercio e Confersercenti. Alla firma hanno preso parte il questore di Palermo Maurizio Calvino, il comandante del provinciale dei carabinieri Luciano Magrini, il comandante provinciale della guardia di finanza Domenico Napolitano.

"Una importante iniziativa a tutela dei commercianti, nel solco del protocollo quadro siglato tra il ministero dell'Interno, Confcommercio e Confesercenti - dice il prefetto di Palermo Massimo Mariani - L'intesa, condivisa all'esito dei tavoli tecnici operativi che si sono tenuti in prefettura, per garantire e assicurare un alto livello di protezione a esercizi commerciali e imprese, permettendo ad ogni esercente di stabilire un collegamento tra il proprio sistema di video-allarme e le sale operative delle forze di polizia, che potranno ricevere in tempo reale, attraverso l'avvio di un messaggio di allerta, le immagini in caso di furti o rapine, consentendo l'attivazione dei servizi di polizia nell'immediatezza".

Uno strumento per cercare di arginare furti e rapine che in questo periodo sono molto frequenti nel capoluogo siciliano.

"Abbiamo visto come gli episodi di furto e danneggiamenti nei confronti delle attività commerciali si ripetano senza soluzione di continuità non solo nel centro storico con il fenomeno degli "spacca-vetrine", ma anche in periferia - dice Francesca Costa presidente di Confesercenti - Riteniamo che questo sia un protocollo indispensabile per avviare una piattaforma di intervento e rafforzare la collaborazione con Istituzioni e forze dell'Ordine. Il nostro sforzo come associazione di esercenti è quello di dare maggiore sicurezza ai nostri iscritti nello svolgimento delle loro attività".

"Noi riteniamo che il nostro territorio sia ben presidiato però, probabilmente anche per problemi di disagio sociale e altri fenomeni, sta crescendo molto la microcriminalità: spaccate, furti, rapine, violenza. Il protocollo video-allarme antirapina serve a cercare di prevenire. Con la firma del protocollo si chiude un cerchio che avevamo cominciato a disegnare mesi fa e da oggi il progetto sicurezza può entrare nella fase operativa - ha detto la presidente di Confcommercio Palermo Patrizia Di Dio - Grazie agli investimenti dei commercianti e degli imprenditori stiamo realizzando una rete capillare che permetterà di collegare i sistemi di video-allarme con le sale operative delle forze dell'ordine ".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA