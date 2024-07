Lagalla, Teatro Massimo? Squadra che vince non si cambia

"Da appassionato di sport e di calcio a me piace il detto 'squadra che vince non si cambia'".

Lo ha detto il sindaco di Palermo e presidente della Fondazione Teatro Massimo Roberto Lagalla, nel corso della conferenza stampa di presentazione della stagione 2024-2025, rispondendo alle domande dei giornalisti sul futuro del sovrintendente e direttore artistico Marco Betta che è in scadenza. Le dichiarazioni di Lagalla sono state accolte da un applauso scrosciante delle persone presenti all'incontro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA