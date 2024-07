Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato, nel pomeriggio, nella zona di Chiaramonte Gulfi. Le fiamme sono divampate in contrada Piano dell'Acqua e si sono estese fino a contrada Casasia, in direzione di Monterosso Almo. Per spegnere le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco, gli uomini della Protezione civile, supportati da Canadair e da un elicottero Erickson in grado di trasportare 10.000 litri d'acqua.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA