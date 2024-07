In biblioteca comunale Burgio i libri scelti dai cittadini

Da oggi, l'acquisto dei nuovi libri che arricchiranno la biblioteca comunale di Burgio (Agrigento) si baserà sui suggerimenti dei suoi stessi cittadini. È questa l'iniziativa del sindaco del comune dell'entroterra agrigentino Vincenzo Galifi, che sul sito istituzionale del comune ha lanciato "Scegli il tuo libro", un'opportunità per i residenti di decidere quali titoli e autori dovranno essere comprati con la somma accantonata in bilancio per questo scopo.

"Abbiamo promosso questa iniziativa - dice Galifi - per avvicinare la cittadinanza non solo alla lettura, ma anche alla stessa biblioteca, intesa come luogo fisico. Un luogo che vogliamo valorizzare come spazio di condivisione, e che riforniremo anno per anno, ma tenendo in considerazione gli interessi dei nostri concittadini".

In pratica, "Scegli il tuo libro" permetterà a ciascun burgitano di proporre all'amministrazione titoli di opere che vorrebbe vedere sugli scaffali della biblioteca. Tramite l'apposito modulo, sarà possibile contribuire alla scelta.

"Il nostro obiettivo - aggiunge il sindaco - è di incentivare la lettura ma tenendo presente che la biblioteca comunale è il cuore pulsante di una comunità. La partecipazione attiva di tutti i cittadini è fondamentale per costruire un posto che rappresenti al meglio passioni e curiosità diverse tra loro.

Renderemo la nostra biblioteca - conlcude Galifi - un centro culturale di dialogo per Burgio ma anche per i comuni limitrofi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA