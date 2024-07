Etna, nube cenere vulcanica da cratere, alta 4,5 chilometri

Una nube di cenere lavica, la cui altezza è stimata in 4,5 chilometri, è emessa dal cratere Voragine dell'Etna, dove è presente un'intesa attività stromboliana. Secondo le stime dell'Ingv di Catania il plume vulcanico si disperde in direzione Sud-est. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, ha emesso un bollettino di avviso per il volo, un Vona, di colore rosso, in cui stima l'altezza della nube. Al momento, secondo quanto emerge dal sito della Sac sui voli in arrivo e in partenza, l'attività eruttiva del vulcano attivo più alto d'Europa non impatta sull'operatività dell'aeroporto internazionale 'Vincenzo Bellini' di Catania.



