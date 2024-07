Ester Pantano, da Màkari a madrina del 70/o Festival di Taormina

Sarà Ester Pantano, attrice, autrice e cantante catanese, la madrina della 70esima edizione del Taormina Film Festival. La coprotagonista di Màkari salirà sul palco per la serata inaugurale al Teatro Antico di sabato 13 fino alla chiusura del festival, il 19.

Rivelato anche a chi andrà il premio alla carriera, il Cariddi d'oro, che sarà consegnato la sera del 14. È stato scelto Carlo Degli Esposti, fondatore di Palomar. Sarà la prima volta che viene consegnato a un produttore italiano. "Degli Esposti ha saputo, come nessun altro prima di lui, in particolare grazie al successo delle serie Il commissario Montalbano, Maltese, Il romanzo del commissario Vanina, Un vicequestore a Catania e Màkari, valorizzare il territorio, scoprire talenti locali e diffondere l'immagine della Sicilia a livello internazionale", si legge in un comunicato del festival.

Degli Esposti sarà inoltre protagonista di una 'Lezione di cinema' sulla sua carriera e sul rapporto fra film/serie e valorizzazione del territorio, che si terrà il 15 luglio al Palazzo dei congressi. Sarà una conversazione fra il produttore, l'assessora regionale a Turismo, sport e spettacolo Elvira Amata, il critico cinematografico Enrico Magrelli e il direttore del Taormina Film Festival, Marco Müller.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA