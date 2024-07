'Eoliè 24', a Lipari si parla di amicizia e solitudine

Fino al 5 agosto Lipari ospita la quarta edizione di "Eoliè 24, Arte letteratura e società" ispirata dalle parole amicizia e solitudine. "Per affrontare il tema dell'amicizia, di un legame così forte e generoso di cui siamo alla continua ricerca, per tutta la vita, crediamo occorra approfondire le mille facce anche di quella sana solitudine capace di porre le basi per l'incontro con l'altro. Non a caso, in Sicilia diciamo 'Sulità Santità'", spiega il direttore artistico Francesco Malfitano".

Da domani a lunedì 8 riecheggeranno tra le colonne e i capitelli del chiostro normanno benedettino, il Teatro al Castello, gli spazi delle cosiddette "ex-carceri" all'interno del Parco Archeologico Bernabò Brea e le piazze di Lipari, le voci dei Dialoghi di Eoliè, con protagonisti del pensiero del nostro tempo in un viaggio fra filosofia, attualità, storia dell'arte.

Appuntamento domani con il teologo dell'arte e della bellezza, il padre gesuita Jean Paul Hernandez e con la curatrice della mostra diffusa di Eoliè24, Roberta Tosi. Sabato nel Teatro al Castello, un inedito dialogo tra Massimo Cacciari e Marcello Veneziani che affronteranno cosa significano oggi Amicizia e Solitudine. Lune lo storico dell'arte Claudio Strinati sarà impegnato in una lectio su amicizia e solitudine nella storia dell'arte con un focus sull'opera di Raffaello.

Il cartellone di Eoliè coinvolgerà in letture sceniche, il poeta e scrittore Davide Rondoni che ha scelto alcuni testi di Gesualdo Bufalino, Eugenio Borgna e poeti della scena letteraria contemporanea. In programma la performance del pianista e compositore Carmelo Travia che presenta, anche quest'anno, in prima esecuzione un tema originale scritto per il Festival.

Introduce il presidente e Ad di Ales - Arte Lavoro e Servizi spa, Fabio Tagliaferri.

Anche quest'anno Eolié affronta con la mostra diffusa "Verranno le stelle a toccare la terra", curata dalla storica dell'arte Roberta Tosi, ispirata ai versi di Cesare Pavese.

Domani il vernissage e visita guidata della mostra che resterà aperta fino al 5 agosto.



