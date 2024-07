Al via il Dream Pop Palermo Fest 2024

Palermo si prepara ad una stagione di grande musica con l'arrivo della rassegna Dream Pop Palermo Fest 2024 che sarà inaugurata domani 5 luglio con la prima delle due date di Gigi D'Alessio al Velodromo Paolo Borsellino. "Il ricco cartellone di concerti della rassegna Dream Pop Palermo Fest ha anche una valenza turistica - dice l'assessore comunale al turismo Alessandro Anello - perché promuove l'immagine della città e le sue migliori risorse con artisti di altissimo livello che porteranno migliaia di persone, fra cittadini e visitatori, in importanti luoghi della cultura ma anche dello sport, come il Velodromo intitolato al giudice Paolo Borsellino, impianto recentemente riaperto al pubblico dall'amministrazione Lagalla che con il concerto inaugurale di Gigi D'Alessio può tornare a fare brillare l'estate palermitana".

"Gli eventi in rassegna di altissima qualità - aggiunge l'assessore alle Politiche Culturali Pietro Cannella - anche quest'anno porteranno, sui palchi delle tre location, protagonisti di rilievo all'interno di un'offerta artistica dell'estate palermitana capace di soddisfare tutte le sensibilità musicali" La rassegna di concerti è organizzata da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita in collaborazione con GoMad concerti. La seconda edizione del Festival si preannuncia un successo con tre eventi già sold out: il concerto di Calcutta (25 luglio, Cantieri Culturali alla Zisa), Fiorella Mannoia live con Orchestra sinfonica (10 Agosto, Teatro di Verdura) e la tappa del Summer Tour 2024 di Mahmood (21 agosto, Teatro di Verdura).

Il cartellone vedrà esibirsi 17 artisti per un totale di 18 concerti che prenderanno il via domani con la prima delle due serate (5 e 6 luglio) in cui Gigi D'Alessio sarà protagonista al Velodromo con il suo tour Outdoor 2024.

Tra luglio e agosto 2024 le tre location del Velodromo "Paolo Borsellino", del Teatro di Verdura e dei Cantieri culturali alla Zisa, offriranno una proposta artistica variegata per rivolgersi ad un pubblico di tutte le età e preferenze musicali tra artisti di nuova generazione protagonisti della cultura urban, affermati cantautori di prestigio e richiamo, grandi interpreti e icone della musica pop italiana.



