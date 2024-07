Nations Award Taormina a Kevin Spacey che si esibirà

Taormina rinnova il suo speciale legame con il cinema internazionale in occasione del Nations Award, il premio cinematografico voluto e organizzato dal presidente Michel Curatolo e dal consulente artistico Marco Fallanca in passato assegnato ad acclamate icone del cinema mondiale quali Gina Lollobrigida, Claudia Cardinale, F. Murray Abraham, Gerard Depardieu, Ferzan Ozpetek, Daniel Brühl, Nicola Piovani, Abel Ferrara e Vittorio Storaro. Organizzato sotto l'alto patrocinio del Senato della Repubblica e della Regione Siciliana, l'evento culminerà in una cerimonia di premiazione che si svolgerà il 21 luglio prossimo nella suggestiva cornice del Teatro Antico di Taormina, il più bel "cinema all'aperto" del mondo.

Nel corso della serata di gala, l'attore di fama mondiale Kevin Spacey - premiato lo scorso anno al Museo Nazionale del Cinema di Torino - si esibirà in una breve performance nell'evocativo scenario del Teatro Antico. In questa occasione, al due volte premio Oscar per I soliti sospetti e American Beauty sarà conferito il Nations Award alla carriera per la sua eccezionale dedizione al mestiere di attore sul palcoscenico, sul grande schermo e in televisione.

Nel 2023, il premio è stato attribuito all'attore F. Murray Abraham - premio Oscar per Amadeus di Miloš Forman - che nel 1995 ha interpretato il ruolo del corifeo ne La dea dell'amore di Woody Allen e ha fatto ritorno a Taormina ventisette anni dopo, in occasione delle riprese della seconda stagione della serie antologica HBO The White Lotus.

"Kevin Spacey è un monumento senza tempo della storia del cinema e del teatro, che merita indiscutibilmente la possibilità di riavere indietro la sua brillante carriera" - dichiarano Michel Curatolo e Marco Fallanca, Presidente e consulente artistico del Nations Award - "Taormina è una delle più antiche sedi di celebrazioni cinematografiche in Italia ed è un vero privilegio poter assistere a un saggio della performance di uno dei grandi della recitazione del nostro tempo. Sia il pubblico che l'industria sentono ogni giorno la mancanza del suo sconfinato talento e noi siamo estremamente orgogliosi di stare al fianco di un così straordinario artista".



