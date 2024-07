Fermo di 20 giorni per la nave Louise Michel che ieri ha sbarcato a Lampedusa 37 migranti soccorsi nel Mediterraneo centrale anzichè a Pozzallo che era il porto indicato dalle autorità italiane. "Le previsioni meteo non garantivano un viaggio sicuro in Sicilia ed abbiamo deciso di approdare a Lampedusa", fanno sapere dalla ong che aggiunge: "questo gioco politico con le persone in cerca di sicurezza deve finire immediatamente".



