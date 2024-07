Agricoltore biologico Palermitano vince premio a Lione

Un'azienda familiare e una passione profonda per la terra. E' la ricetta di successo dell'Orto di Rosolino, azienda agricola biologica di Terrasini, che ha conquistato il mondo con il suo "Maracujello", un liquore di maracuja premiato con la medaglia d'oro al concorso internazionale di Lione.

Rosolino Palazzolo, il titolare, porta avanti l'eredità del padre Antonino, iniziando nel 1994 la coltivazione di frutta e verdura biologica. Da subito, l'azienda si è distinta per la sua attenzione alla qualità e la cura dei dettagli, offrendo un servizio di consegna a domicilio che permette ai clienti di gustare prodotti freschi e genuini, direttamente dalla terra alla tavola.

La svolta arriva con la passione per il maracujà, un frutto tropicale portato in Sicilia in seguito a diversi viaggi in sud America. Da qui, il titolare, ha introdotto l'esclusiva coltivazione di maracuja biologico, dando vita al cuore pulsante dell'orto. Proprio da questo frutto esotico nasce il "Maracujello", "un liquore delicato dal gusto ricco e delicato fatto con il succo della passione" , commenta Rosolino.

L'amore e l'energia che Rosolino mette nel suo lavoro si traducono in un prodotto di eccellenza, che ha conquistato i palati esperti internazionali e ha ricevuto il massimo riconoscimento al concorso di Lione. "La medaglia d'oro è un premio non solo al nostro lavoro - dichiara Rosolino - ma anche alla nostra terra, alla Sicilia, che ci regala frutti unici".

Il Maracuyello oltre ad essere una delizia per il palato, è anche un prodotto ricco di proprietà benefiche. Il maracuja, conosciuto anche come frutto della passione, è ricco di vitamina C e antiossidanti, contribuendo alla salute del cuore, dell'intestino e della pelle.



