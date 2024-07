12 chili di droga in spazio tecnico condominiale,sequestrati

Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Piazza Dante di Catania hanno sequestrato 15 buste di plastica contenenti 11,5 chilogrammi di marijuana e otto panetti di hashish, per complessivi 764 grammi. La droga era nascosta nel foro di un muro di uno spazio tecnico condominiale di un palazzo del rione Cibali, non lontano dallo stadio Angelo Massimino. Indagini sono in corso per risalire all'identità delle persone coinvolte nel traffico di sostanze stupefacenti.



