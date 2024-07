Dolfin festeggia i 110 anni e presenta Polarettilandia

Si annuncia con un grande, candido igloo collegato a un edificio dalle grandi vetrate che guardano l'Etna, di fianco allo storico stabilimento Dolfin, l'azienda dolciaria della famiglia Finocchiaro che, nata nel 1914, compie 110 anni di attività nel segno dell'innovazione tecnologica e delle politiche di sostenibilità ambientale per una crescita matura e responsabile. Si chiama Polarettilandia ed è uno spazio ibrido e polifunzionale dove Dolfin si racconta alle nuove generazioni di piccoli e grandi consumatori. La presentazione ufficiale è avvenuta alla presenza di buyers internazionali provenienti da Danimarca, Germania, Grecia, Israele, Korea, Malta, Portogallo, Slovenia, Stati Uniti e Ungheria in rappresentanza degli oltre 53 Paesi in cui Dolfin esporta i suoi prodotti. Ospiti che hanno partecipato a una indimenticabile escursione ai crateri sommitali dell'Etna accompagnati dai soci Dolfin, i fratelli Santi, Gaetano, Rosaria Finocchiaro e Matteo Cosentino, e da un gruppo di dirigenti dell'azienda siciliana.

All'inaugurazione erano presenti, tra gli altri, il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno, il vescovo di Acireale Antonino Raspanti e il sindaco di Riposto Davide Vasta A Polarettilandia si racconta la grande storia d'impresa, nata in un piccolo laboratorio artigianale per caramelle e confetti ed evolutasi nell'arco di un secolo in un colosso che ha costantemente innovato la produzione e il mercato e oggi esporta in oltre 53 Paesi di tutto il mondo. Parallelamente scorre la storia dei Polaretti, i popolarissimi ghiaccioli da gelare: un prodotto creato da Dolfin e diventato un fenomeno di costume che, nell'arco di trent'anni, è persino entrato nel linguaggio comune. Un successo che Dolfin ha sapientemente accompagnato nel tempo puntando sul testimonial, Mister Polaretto, attraverso fumetti, parchi tematici, video, app e la presenza su Tik Tok che in un anno ha raccolto decine di migliaia di interazioni. Questo ha consentito l'estensione del brand ad altre categorie merceologiche alimentari e non, fino all'inaugurazione di un percorso di licensing che, cedendo i diritti di immagine ad altri produttori, consente la realizzazione di una pluralità di prodotti destinati ai bambini: dal gioco all'abbigliamento, dagli eventi all'intrattenimento, sempre con protagonista Mr Polaretto e il suo mondo



