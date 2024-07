Calcio: Palermo; domani a Coccaglio via alla nuova stagione

Comincia con il raduno di domani all'Hotel Touring di Coccaglio in provincia di Brescia la nuova stagione del Palermo. Nella stessa sede che ha già ospitato alcuni ritiri della squadra dell'allora patron Maurizio Zamparini muoveranno i primi passi i rosanero del nuovo direttore sportivo Morgan De Sanctis e dell'allenatore Alessio Dionisi. Obiettivo del club puntare alla promozione in Serie A.

A Coccaglio si raduneranno 25 giocatori che si sottoporranno a test fisici in vista del ritiro che scatterà a Livigno dal 7 al 20 luglio. Agli ordini di Dionisi l'unico volto nuovo Patryk Peda, i portieri della Primavera Francesco Cutrona e Manfredi Nespola oltre che alcuni giocatori in uscita come Jeremie Broh e Peppe Fella. Si aggregheranno alla squadra in seguito i nazionali Ionut Nedelcearu, Kristoffer Lund e Salim Diakitè.

I convocati: Giuseppe Aurelio, Jeremie Broh, Matteo Brunori, Alessio Buttaro, Pietro Ceccaroni, Giacomo Corona, Francesco Cutrona, Samuele Damiani, Sebastiano Desplanches, Federico Di Francesco, Francesco Di Mariano, Giuseppe Fella, Claudio Gomes, Simon Graves, Roberto Insigne, Fabio Lucioni, Manfredi Nespola, Patryk Peda, Mirko Pigliacelli, Filippo Ranocchia, Dario Saric, Jacopo Segre, Edoardo Soleri, Leo Stulac, Aljosa Vasic.

Il club infine ha organizzato la presentazione delle nuove maglie ufficiali a New York all'interno dello store del Manchester City a Manhattan. A tenere a battesimo le nuove casacche gli ex rosanero Amauri e Pastore.



