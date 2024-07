Vigili del fuoco, Iracà reggente comando provinciale Catania

Cambio al vertice del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Catania dove si è insediato, in qualità di reggente, l'ingegnere Felice Iracà che subentra a Salvatore Tafaro, collocato a riposo per raggiunti limiti di età.

"Ricopro il servizio con orgoglio e onore - ha detto Iracà - certo che il comando provinciale continuerà a esprimere la propria professionalità, e i valori di altruismo e coraggio, al servizio di tutta la comunità catanese." Felice Iracà, 54 anni, attuale comandante provinciale dei Vigili del fuoco e reggente di quello di Catania, è ingegnere civile e giornalista pubblicista. E' nato a Catanzaro, ma ha vissuto a lungo a Reggio Calabria. Entrato nel Corpo nazionale nel 1998, durante la sua carriera ha operato al comando di Verbania, dal 1999 al 2012 in qualità di Vice Comandante, e dall'aprile 2015 al maggio 2020 come comandante provinciale. Nel 2013 ha prestato servizio per un biennio al Viminale, agli Uffici centrali del Corpo nazionale, prima di essere promosso primo dirigente nel luglio 2014. Dal giugno 2020 al dicembre 2022 ha svolto le funzioni di dirigente vicario del comando di Milano, e, da gennaio a maggio 2023, di dirigente dell'Ufficio prevenzione incendi e sicurezza tecnica della Direzione regionale dei Vigili del fuoco Lombardia. Dal 1 giugno dello scorso anno è comandante provinciale di Messina, e da oggi reggente di quello di Catania.



