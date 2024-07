'Ciao papà ho perso il cellulare,mi mandi soldi?',era truffa

"Ciao papà…. sono io ho perso il telefono…ne devo acquistare uno nuovo…. mi puoi ricaricare la carta prepagata?". Sembrava la richiesta di aiuto della figlia a un 78enne di Catania ch, seguendo le indicazioni ricevete su una chat, ha immediatamente effettuato un bonifico di 990 euro, ricaricando il numero di carta che gli era stato indicato, ma era una truffa. A metterla in atto un 46enne, residente in provincia di Napoli, che è stato identificato e denunciato per truffa da agenti di polizia del commissariato Borgo Ognina.

L'uomo ha scoperto di essere stato ingannato quando ha chiamato la figlia, che gli ha detto di non avere perso il cellulare né di avergli chiesto soldi. Il 78enne, nel frattempo, ha ricevuto un altro messaggio in cui il truffatore, sempre spacciandosi per la figlia, gli chiedeva di effettuare un ulteriore bonifico di 850 euro per l'acquisto di un tablet. A quel punto l'uomo si è rivolto agli agenti del Commissariato Borgo Ognina per sporgere denuncia. Avviate le indagini, attraverso l'analisi dei flussi bancari e delle utenze telefoniche, i poliziotti sono riusciti a individuare e a denunciare l'autore della truffa.



