Settimana del Liberty, un ciclo di conferenze a Palermo

Quattro giorni di studi e di confronti sull'Art Nouveau. Si svolgeranno a Palermo capofila della settimana internazionale del Liberty. La settima edizione è in programma dall'8 al 14 luglio. Lungo il tema conduttore della "felicità" sono previste, in diverse città e in diversi siti, visite guidate e attività culturali promosse dall'Associazione Italia Liberty e curate da Andrea Speziali insieme con un comitato scientifico e d'onore.

Palermo ospiterà il ciclo di conferenze "L'architettura e le Arti a Palermo nel periodo Liberty" suddiviso in quattro giornate in luoghi simbolo dell'Art Nouveau, dallo stabilimento balneare di Mondello al Grand Hotel Villa Igiea. Prevista la partecipazione di studiosi dell'arte e dell'architettura Liberty in Sicilia fra cui Lelia Collura, Veronica De Maria, Silvana Lo Giudice, Eliana Mauro, Anna Maria Ruta, Ettore Sessa, Andrea Speziali e altri.

Le sezioni tematiche riguarderanno: i luoghi propri della "Societé du plaisir"; l'affermazione di un "modo" palermitano nel campo delle arti decorative e industriali; i luoghi per un rinnovato sentimento religioso e quelli per l'educazione scolastica; le variabili palermitane del rinnovamento artistico Art Nouveau. Inevitabile il richiamo delle esperienze artistiche di Ernesto e Giovan Battista Filippo Basile, tra i maggiori interpreti del modernismo italiano, che hanno lasciato le loro testimonianze artistiche e progettuali nelle opere più note di Art Nouveau come il teatro Massimo di Palermo e il villino Florio.

Gli altri appuntamenti della "Settimana" sono in programma a Milano, Savona, L'Aquila, Rimini e Bari.



