Festa non autorizzata su isolotto nel palermitano, denunciati

Una festa non autorizzata è stata organizzata sull'isolotto di Isola delle Femmine. In 200 si sono spostati aa un club sulla costa sull'isolotto. L'evento "non autorizzato", e non autorizzabile spiegano dalla Lipu è stata fermata dalla guardia costiera e dalla guardia di finanza. I militari sono arrivati con le motovedette e hanno identificato tutti. Sono stati chiamati a supporto gli equipaggi di una dozzina di pattuglie tra carabinieri, finanzieri e poliziotti per identificare i partecipanti alla festa. La festa è iniziata nel locale. Poi verso a decisione di spostarsi sull'isolotto che è di proprietà privata ma anche riserva e area marina protetta. Con le barche hanno raggiunto i 15 ettari di roccia dove spicca con una torre parzialmente distrutta. Un luogo esclusivo per una festa altrettanto esclusiva a cui hanno partecipato persone della borghesia palermitana, imprenditori e professionisti conosciuti.





