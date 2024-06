Lago di Pergusa si prosciuga, annunci funebri del Pd a Enna

Il Pd e i Giovani democratici di Enna hanno tappezzato la città di manifesti funebri "in memoria del lago di Pergusa", ridotto a poco più che una pozzanghera a causa della siccità che ha caratterizzato lo scorso inverno. "E' venuto a mancare - si legge nei manifesti - all'affetto dei suoi cari il Lago di Pergusa. La sua straordinaria bellezza ha alimentato la fantasia di scrittori con Claudiano, Ovidio, Cicerone, Livio e Didoro Siculo e il poeta inglese John Milton. Ne danno il triste annuncio i circoli dei Giovani democratici e del Partito democratico di Enna. Le esequie avranno luogo il 30 giugno alle 18 all'autodromo di Pergusa". La provocatoria campagna è stata lanciata per invitare i cittadini ennesi alla raccolta di firme che si terrà domani, dalle 10 alle 12,30 e dalle 17,30 alle 20, davanti l'ingresso dell'autodromo.

"Il lago di Pergusa sta morendo- commentano dalla Giunta comunale di Enna e dalla maggioranza che sostiene l'amministrazione - diversi amministratori hanno partecipato, ieri sera, all'incontro conoscitivo promosso da Legambiente sulla situazione in cui versa il Lago di Pergusa. Nel corso della discussione sono emersi interessanti spunti di riflessione, al netto della gravità del fenomeno di desertificazione a cui andiamo purtroppo incontro. Ci faremo parte attiva affinché si accendano i riflettori e si impegni la Regione a occuparsi del grave stato di crisi del lago La situazione è drammatica - affermano - ma non si può assistere inermi a questo desolante stato di cose. Occorre la forza dell'intera comunità per pretendere la giusta attenzione che l'unico lago naturale merita da parte della Regione Siciliana. Ne discuteremo all'interno del consesso civico che, certamente, vedrà tutte le forze politiche compatte nel chiedere che venga affrontata questa grave emergenza con competenza e serietà".



