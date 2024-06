Tenta strangolare madre che non gli dà soldi per droga,arrestato

A Catania la Polizia ha arrestato un giovane di 21 anni che ha cercato di strangolare e spinto per le scale, dopo averla presa a calci e pugni, la madre che si è rifiutata di dargli del denaro per comprasi della droga. Prima l'aveva anche minacciata di morte se non gli avesse consegnato il denaro e poi accompagnato in centro. Il figlio è accusato di tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali ed estorsione nei confronti della madre. E' stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.Teatro dell'aggressione è stato il quartiere di Librino.

A chiamare le forze dell'ordine è stata una vicina di casa che ha soccorso la vittima e l'ha fatta entrare in casa inseguita dal figlio. Il 21enne ha anche devastato la casa, mandando in frantumi mobili e suppellettili vari. La vittima è stata accompagnata al Pronto Soccorso dell'ospedale 'San Marco'.

Ai poliziotti, con vistose ecchimosi su vari punti del corpo e del viso, ha raccontato di numerose estorsioni commesse dal figlio nei suoi confronti per procurarsi il denaro necessario per comprare la droga. Episodi in cui il figlio al suo rifiuto andava su tutte le furie minacciandola ed aggredendola con violenza. La madre, che aveva già in passato denunciato le violenze, ha formalizzato una denuncia a carico del figlio.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA