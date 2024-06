Ruba smartphone e prende aereo, al ritorno trova Ps, denunciato

Ruba uno smartphone di un altro passeggero durante i controlli bagagli nell'aeroporto a Catania e poi si imbarca tranquillamente su un volo per Pisa. Al ritorno dopo qualche giorno trova ad attenderlo gli agenti della Polizia di Frontiera, che recuperano il telefono e lo denunciano per furto. Protagonista un uomo di 62 anni. La vittima aveva denunciato il furto agli agenti in servizio nello scalo aereo, che, grazie alle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, sono risaliti al 62enne, che hanno atteso dopo aver saputo di una prenotazione a suo nome del volo di ritorno a Catania.



