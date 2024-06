"La svolta", Calogero Pumilia racconta la sua storia politica

Un viaggio attraverso la memoria, un lavoro letterario che ricostruisce un periodo che va dalla sua infanzia fino all'approdo alla Camera dei Deputati, il racconto di un "eccezionale mutamento" come lo definisce lo stesso autore. E' questo in sintesi, il contenuto del libro "La svolta" (Rubettino editore) scritto da Calogero Pumilia, ex parlamentare agrigentino della Dc, più volte sottosegretario di Stato, ed ex sindaco di Caltabellotta. Fatti, persone, aneddoti, il fascismo, la guerra, il dopoguerra, la ricostruzione. La speranza di una svolta di un mondo che fatica ad essere migliore.

Pumilia, che è anche presidente della Fondazione Orestiadi di Gibellina, presenterà il suo libro domani a Poggioreale (Trapani) in via Venezia 3 alle 19, nell'ambito di un'iniziativa promossa dall'associazione culturale Percorsi a Morsi, promossa da Michele Benfari, ex sovrintendente ai Beni Culturali di Agrigento. L'incontro sarà moderato dal giornalista Filippo Cardinale.



