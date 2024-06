Domani autopsia bimbo morto nel pozzo, verso primi indagati

Avrà luogo probabilmente già domani l'autopsia sul corpo del bambino di 10 anni morto ieri dopo essere caduto in un pozzo artesiano profondo circa quindici metri, per metà colmo d'acqua, a Palazzo Acreide. A disporla sarà la procuratrice di Siracusa, Sabrina Gambino, che coordina le indagini dei Carabinieri. Con l'autopsia scatteranno, come atto dovuto, le iscrizioni nel registro degli indagati. Un faro è acceso sul proprietario del terreno e sugli operatori addetti alla sorveglianza dei bambini, e tra loro c'era anche la 54enne che quando è stato dato l'allarme è scesa dentro al pozzo per tentare di salvare il bimbo.



