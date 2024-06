Canti popolari, lavoro e fatica nella Sicilia di 70 anni fa

Gli scatti e le registrazioni di due studiosi etnomusicologi raccontano la Sicilia del 1954: un mondo dominato ancora dalle fatiche dei ceti subalterni, dai canti popolari e da luoghi che sono profondamente cambiati.

Racconta tutto questo una mostra ("Sicilia 1954") ospitata dal 1 al 31 luglio nella sala delle Verifiche di Palazzo Steri a Palermo. L'esposizione - promossa dall'università di Palermo, dal museo delle marionette e dal centro studi Alan Lomax - è curata da Sergio Bonanzinga e Rosario Perricone.

Prima dell'inaugurazione si terrà un seminario sui due studiosi che, tra l'estate 1954 e gennaio 1955, intrapresero un viaggio musicale in Sicilia. Tutto cominciò con l'arrivo dell'etnomusicologo americano Alan Lomax che per la sua ricerca si appoggiò al centro nazionale di studi di musica popolare (Cnsmp) e spesso venne affiancato da Diego Carpitella, che due anni prima si era già impegnato in una importante indagine etnografica condotta in Basilicata con l'etnologo Ernesto de Martino. In seguito diventerà docente nell'università La Sapienza di Roma.

Dopo la scomparsa di Lomax, l'associazione a lui intestata e a lungo presieduta dalla figlia Anna Lomax Wood Chairetakis, ha deciso di rendere disponibile in Italia la versione digitale della documentazione raccolta con l'indagine di 70 anni fa.

La mostra ora mette insieme immagini e suoni raccolti tra contadini e carrettieri, accompagnati dalle annotazioni di Lomax tratte dal suo diario personale: una Sicilia povera ma dove, oltre alla dignità del lavoro, si potevano osservare straordinarie pratiche espressive ormai perdute.

"Con questa mostra - dicono i curatori Sergio Bonanzinga e Rosario Perricone - intendiamo non solo celebrare un momento fondativo per la ricerca etnomusicologica in Sicilia e in Italia, ma anche festeggiare un duplice anniversario: il settantesimo del viaggio musicale in Sicilia e il centenario della nascita del maestro Diego Carpitella".



