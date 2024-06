Patrick Zaki e Ficarra e Picone a "Lampedus'Amore"

Intenso e variegato il programma dell'edizione 2024 di "Lampedus'Amore", la manifestazione legata al premio giornalistico internazionale dedicato a Cristiana Matano, la giornalista scomparsa nel 2015. L'apertura, sabato 6 luglio, alle 21,30, sarà affidata allo spettacolo teatrale "Emigranti", liberamente tratto dal testo del drammaturgo polacco Slawomir Mrozek, con Marco Landola, Andrea Venditti, Francesca Anna Bellucci e la regia di Massimiliano Bruno.A parlare di difesa diritti umani sarà soprattutto il ricercatore e attivista egiziano Patrick Zaki, che presenterà, domenica 7 luglio alle 19, il suo libro "Sogni e illusioni di libertà".

Zaki spiegherà la sua esperienza e i 22 mesi di carcere, colpevole di aver espresso le sue opinioni. Spazio anche quest'anno alla musica di grande qualità e raffinatezza, domenica 7 luglio, in piazza Castello, alle 21.30, con Simona Molinari, una delle interpreti più eleganti e ricercate della scena italiana pop-jazz, e Raphael Gualazzi, il talentuoso cantautore che spazia dal blues al fusion. Lunedì 8 luglio, alle 10, all'aeroporto di Lampedusa il seminario che su "L'Europa uscita dalle urne e l'attesa per il voto americano: come raccontare un mondo al bivio e senza pace", organizzato con il patrocinio del Parlamento europeo, dell'Ordine dei giornalisti e della Fnsi. Parteciperanno, tra gli altri, Carlo Bartoli, presidente Odg nazionale, Claudia Caramanna, procuratrice della Repubblica per i minorenni, Alessandra Costante, segretaria generale Fnsi, Filippo Mannino, sindaco di Lampedusa e Linosa, Valentina Parasecolo, coordinatrice media Parlamento Europeo in Italia, Patrick Zaki, presenti anche parlamentari europei siciliani e rappresentanti della Croce Rossa Italiana. Modera: Marina Turco giornalista di Tgs.

Attesa per l'esibizione, lunedì 8 luglio, alle 21.30, in piazza Castello per la serata finale, dell'emergente cantautrice catanese Anna Castiglia, che porterà sul palco la sua genialità, l'ironia e la sicilianità. Il festival si concluderà con la consegna dei Premi giornalistici internazionali e i riconoscimenti alle eccellenze lampedusane e agli studenti che hanno preso parte al corso di formazione giornalistica. La serata sarà illuminata e resa vivace da Salvo Ficarra e Valentino Picone, il duo comico che da 30 anni conquista consensi, premi e simpatia sui palcoscenici più importanti.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA