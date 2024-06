FI: Tamajo, lascio spazio a Chinnici, simbolo lotta a mafia

"Prima di tutto voglio ringraziare gli oltre 121 mila elettori che mi hanno dato un successo straordinario e personale. Nei prossimi giorni formalizzerò le mie dimissioni dalla carica di eurodeputato per dare spazio a Caterina Chinnici, che rappresenta un simbolo per la nostra terra, un'icona e rappresenta la lotta alla mafia e alla criminalità organizzata. Sono contento e con gioia e grande entusiasmo le do spazio, convinto che sarà un ponte importante tra Bruxelles e la Sicilia". Così Edy Tamajo, assessore alla Regione siciliana che ha deciso di rinunciare al seggio di eurodeputato a favore di Caterina Chinnici. Tamajo l'ha detto in una conferenza organizzato nella sede del partito a Roma.

"Io continuerò a lavorare in Sicilia, una terra che amo profondamente e più di qualche volta ti contatterò - ha aggiunto riferendosi a Chinnici seduta vicina - per cercare di portare in Europa qualche istanza legata alla nostra terra e cercando di creare sinergie. Per quanto mi riguarda, io sono un uomo di partito che crede nel progetto di Forza Italia".



