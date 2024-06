Calcio: Palermo; De Sanctis, Brunori fa parte del progetto

"Sento profondamente la responsabilità e l'orgoglio di occupare un ruolo delicato all'interno dell'area sportiva, ce la metterò e mettermo tutta perché i tifosi siano orgogliosi di quello che il City Football Group vuole fare non solo per il Palermo, ma per tutte le squadre del gruppo". Lo ha detto il nuovo direttore sportivo rosanero Morgan De Sanctis a margine della presentazione del nuovo allenatore del Palermo Alessio Dionisi. Il dirigente ha fatto chiarezza anche sul futuro del capitano Matteo Brunori.

"Sgombero qualsiasi dubbio su Matteo - ha detto De Sanctis - fa parte del progetto tecnico del Palermo della stagione 2024/2025. Non c'è dubbio. Non c'è proprio nessun dubbio. Nessun dubbio".

Sulla rosa che il Palermo vuole mettere a disposizione dell'allenatore Dionisi, De Sanctis ha spiegato che "la base tecnica è buona, ci sarà da migliorare qualcosa". "Abbiamo chiari obiettivi e posizioni - ha affermato - Probabilmente ci vorrà un pochettino di tempo in più per raggiungere i nostri obiettivi che sono alti e sui quali c'è la concorrenza di altre squadre che sono meno importanti del Palermo, ma che possono mettere sul piatto la categoria superiore alla nostra. Ma siamo convinti che daremo all'allenatore la squadra completa prima dell'inizio del campionato. Arriveranno calciatori pronti e che conoscano la Serie A e la Serie B. Servirà pazienza perché proviamo a portare profili internazionali che sono contesi anche da club che fanno la A. Puntiamo su calciatori di categoria superiore".

De Sanctis ha parlato anche del rinnovo di Jacopo Segre. "C'è una trattativa avviata, è ai dettagli - ha detto - A giorni annunceremo il rinnovo".



