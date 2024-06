Calcio: Dionisi, a Palermo base buona per un futuro roseo

"Sono molto felice di essere qui.

Ho accettato con grande entusiasmo. Abbiamo accettato questa sfida insieme con il direttore sportivo Morgan De Sanctis e con l'amministratore delegato Giovanni Gardini che sono al mio fianco, ma dietro abbiamo tutto il gruppo del City Football Group e l'ambiente che rappresenta la piazza e trasmette passione". Lo ha detto l'allenatore del Palermo Alessio Dionisi durante la sua presentazione a stampa e tifosi allo stadio Barbera nelle vesti di nuovo allenatore rosanero.

"Ogni giorno - ha proseguito Dionisi - lavoreremo per migliorare quello che è stato fatto. Partendo da un'ottima base che è il lavoro che è stato fatto fino ad ora nelgi ultimi due anni. Non sento nessun peso, ma uno stimolo in più. Dopo che ho allenato in A, Palermo in B può sembrare un passo indietro, ma penso di avere messo insieme più esperienza in Serie D che non in A. Se lo si vede come un passo indietro rispetto alla A allora diciamo che ne faccio uno indietro per farne tre, quattro o cinque avanti. Abbiamo le idee chiare su cosa migliorare. Se non ci credete vi convinceremo".

Dionisi ha parlato anche dell'aspetto tattico. "Ripartiremo dalle sicurezze, dalle certezze e dalla qualità dei giocatori - ha detto Dionisi - Non giocheremo certamente a tre dietro, ma a quattro, poi il resto si può interpretare e capire anche dalla disponibilità e dagli uomini che avremo a disposizione. Ho sentito i giocatori che abbiamo in rosa, mi volevo presentare e volevo trasmettere cosa vorrei da loro sin dal primo giorno in cui ci troveremo a lavorare in ritiro. E poi anche per fargli mettere il mio numero di telefono nella loro rubrica".



