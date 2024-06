Forza gate aeroporto Catania e ferisce dipendenti, arrestato

Un passeggero tedesco di 39 anni in partenza per Stoccarda dall'aeroporto di Catania è stato arrestato dalla Polizia dopo che ha forzato la porta d'ingresso del manicotto d'imbarco, spinto giù dalle scale un dipendente di servizio al gate che voleva fermarlo e una guardia giurata.

L'uomo ha anche aggredito con morsi e calci due operatrici della sicurezza aeroportuale, che sono state costrette a ricorrere alle cure del pronto soccorso di un ospedale. Il 39enne è accusato di violenza privata, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

L'uomo si è poi rifiutato di presenziare all'udienza di convalida dell'arresto davanti al Gip continuando a mantenere una condotta aggressiva e violenta sia nei confronti dei poliziotti che del personale medico chiamato a valutare le sue condizioni generali. Il Gip ha poi convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.



