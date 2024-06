Barbera si aggiudica ancora il Sofy Award con l'olio Lorenzo n.1

L'imprenditore oleario Manfredi Barbera si aggiudica, con il Lorenzo n.1, per il secondo anno consecutivo, il Sofy Award, ed entra nella storia degli Oscar del Food per essere stata la prima azienda olearia italiana a vincere, per due anni consecutivi, l'ambita statuetta d'oro. Il Sofy Award è un concorso della Specialty Food Association di New York che dal 1952 tramite questo evento si impegna a tutelare e promuovere le eccellenze agroalimentari negli Stati Uniti. A celebrare l'importante traguardo anche il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, che ha fatto visita allo stand Barbera alla fiera di New York, congratulandosi con Barbera che rappresenta un'eccellenza siciliana nel mondo.

"E' un premio che ci inorgoglisce molto- commenta Manfredi Barbera- perché entrare nella storia del Sofy Award con la vittoria centrata per due anni consecutivi, con il nostro Lorenzo n.1, è il frutto di tanto impegno e sacrificio e soprattutto di chi ha sempre investito nell'innovazione, nella sostenibilità ma restando sempre ancorati alla nostra tradizione e alla nostra identità. Un riconoscimento che per noi ha un sapore speciale perché coincide con un compleanno importante, ovvero i 130 anni dell'azienda ed arrivare sul tetto del mondo con un nostro prodotto è il più bel regalo che ci potessimo aspettare per festeggiare questo storico traguardo".

L'olio vincitore è una monocultivar di "Cerasuola" ottenuta da olive provenienti da agricoltura biologica in territorio di produzione Dop Valli Trapanesi, una delle più prestigiose Dop siciliane, offre un extravergine dal fruttato intenso, con la tipica fragranza che ricorda il frutto fresco e un piacevole retrogusto mandorlato.



