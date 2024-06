Ballottaggi, alle 23 a Caltanissetta affluenza al 27,89%

Ancora in calo l'affluenza nel turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco di Caltanissetta, dove si affrontano l'esponente di centrodestra Walter Tesauro e la candidata del centrosinistra Annalisa Petitto. Alle chiusura dei seggi alle 23 si era recato alle urne il 27,89% degli aventi diritto, con un calo del 18,34% rispetto al primo turno che aveva visto recarsi ai seggi alla stessa ora il 46,23% degli elettori. Domattina i seggi riapriranno alle 7 per chiudere definitivamente alle 15. Subito dopo comincerà lo spoglio.



