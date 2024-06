Controlli Ps a Catania, questore, non ci sono zona franche

Oltre 50 poliziotti sono stati impegnati a Catania in un controllo straordinario nel quartiere San Cristoforo, teatro nei giorni scorsi di un'aggressione ad agenti di polizia da parte di residenti, tra cui. alcune donne, che volevano proteggere la fuga di una persona, poi bloccata.

Cinque gli agenti che hanno dovuto fa ricorso alle cure del pronto soccorso e sono in corso attività di indagine volte all'identificazione dei responsabili dell'aggressione.

Il quartiere è stato interamente circondato con l'ausilio della polizia locale e dei vigili del fuoco. Sono state controllate più di 90 persone e 45 veicoli, contestate 20 infrazioni delle norme del codice della strada, effettuate diverse perquisizioni alla ricerca di droga. Con l'aiuto dei vigili del fuoco sono state inoltre rimosse alcune strutture in ferro realizzate su immobili disabitati per favorire lo spaccio "Con questa operazione - afferma il questore Giuseppe Bellassai - si vuole dare l'ulteriore segnale dell'assoluta impossibilità di poter considerare il quartiere di San Cristoforo, come ogni altro in città, come una zona franca".





