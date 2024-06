'Superstones', gioielli designer Raspini in mostra a Catania

Sarà Catania ad accogliere la mostra "Superstones: gioielli dal cuore della terra," il nuovo progetto creativo del designer Giovanni Raspini, ispirata ai minerali fuoriusciti dalle viscere della terra, anch'essi, come la pietra lavica, misteriosi e affascinanti. Un evento itinerante che dopo Milano e Roma, sarà ospitato dal 28 al 30 giugno a Palazzo Biscari, dove il gioielliere toscano presenterà trenta creazioni uniche, per stile, ricchezza e dimensione, realizzate con pietre e minerali naturali di ogni genere, colore e tipo, che hanno sostituito le tradizionali gemme preziose.

Sono così nati grandi collane, sorprendenti anelli, bracciali avvolgenti e una tiara, in un dialogo continuo tra materia, forma e funzione, ornamento, scultura e fusione a cera persa.

"In un mondo di prodotti omologati il vero lusso sta nell'unicità che solo il lavoro artigianale può creare - spiega Giovanni Raspini - pensavo a Superstones da molto tempo con l'idea eccentrica di sostituire, nelle mie creazioni di pezzi unici, minerali e pietre alle consuete gemme: utilizzare cristalli lucenti, minerali dai colori, dalle dimensioni e forme fantasmagoriche, pietre rare, materiali sconosciuti ai più, ma anche coralli e perle barocche. Con grande passione abbiamo cercato minerali da ogni parte del mondo, che fossero bellissimi, rari e affascinanti".

Tra i gioielli in mostra: la Collana Tutankhamon, realizzata con il Vetro del deserto, un minerale rarissimo di un colore paglierino che si è formata all'incirca 29 milioni di anni fa e che si trova incastonato anche nelle opere funebri del più celebre dei faraoni. Il Bracciale Rane, realizzato con un raro esemplare di Uvarovite, proveniente dalla Russia, caratterizzato da un verde brillante che dà l'effetto di innumerevoli piccoli e lucentissimi cristalli verdi. La Collana Stone Reef in cui si incastona un campione di Vanadinite con un colore, una lucentezza e una trasparenza degna dei migliori esemplari di questa specie. La Collana Pappagalli, con gli uccelli svolazzanti coperti di smalti colorati, le immense foglie tropicali in bronzo dorato e la grande malachite, un minerale di un verde intensissimo che ricorda, per forma e colore, il cuore pulsante e profondo della selva amazzonica. Per Superstones, Giovanni Raspini ha coinvolto interlocutori professionali ed esperti del settore.



