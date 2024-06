Conlegno, industria del legno a Catania su futuro del settore

Si è tenuto a Catania il convegno del consorzio Conlegno, consorzio Servizi Legno-sughero che da 25 anni tutela e promuove la biodiversità e il patrimonio forestale. Tra gli interventi quello del segretario generale di Conlegno, Sebastiano Cerullo, che ha evidenziato "l'importanza della foresta italiana", sottolineando come "oltre il 36% del territorio nazionale sia coperto da foreste". Attualmente la superficie forestale nazionale ammonta complessivamente a circa 11 milioni di ettari, di cui l'82% è classificata come foresta e il restante 18% come altre terre boschive. Un patrimonio forestale che ha un ruolo cruciale nella regolazione delle risorse idriche, nella protezione del suolo e nella mitigazione del cambiamento climatico. Al convegno si è parlato anche di sfide e opportunità del settore del commercio, case e strutture di legno, pallet e imballaggi.

Cerullo ha osservato che "le foreste italiane sono gestite in modo sostenibile, con pratiche che garantiscono la biodiversità e supportano l'economia locale" e che "c'è un dato incoraggiante: la crescita annua del volume delle foreste italiane, stimata intorno ai 38 milioni di metri cubi, con una media di circa 4.2 metri cubi a ettaro". Purtroppo, di questo incremento vengono prelevati soltanto 14,4 milioni di mc.

L'aumento della superficie forestale non è però sufficiente ad assicurare che le foreste forniscano beni e servizi in grado di soddisfare le esigenze future rispettando i principi ispiratori dello sviluppo sostenibile.

Rispondendo a una domanda sulla situazione degli incendi di grandi dimensioni a Catania, Cerullo ha spiegato che "questi fenomeni non hanno influenzato in modo significativo la capacità di taglio delle foreste siciliane" che è "irrilevante ai fini della produzione di legno da opera". "Può sembrare uno scherzo - ha detto Cerullo - ma in Sicilia c'è una segheria che importa tronchi dal Trentino per produrre imballaggi, pallet e pellet." Cerullo ha anche parlato della situazione aggiornata delle foreste siciliane, spiegando che, dopo "i grandi rimboschimenti del dopoguerra, la foresta siciliana è oggi principalmente una foresta di protezione e naturalistica" e che "questi rimboschimenti hanno contribuito a creare un ambiente più resiliente e a proteggere il territorio da fenomeni di degrado".





