Compasso d'Oro alla carriera assegnato a Francesca Planeta

Francesca Planeta, presidente di Planeta Estate, è stata insignita del prestigioso Compasso d'Oro alla carriera, "riconoscimento che celebra il suo percorso professionale e il contributo significativo che ha offerto al settore del food design Made in Italy".

"Una carriera che segue il solco di chi l'ha preceduta: coerenza e visione prospettica si fondono nell'esperienza in un settore storicamente tradizionalisti. Il percorso tracciato è concreta materializzazione dei migliori principia di food design Made in Italy", con queste parole la giuria ha motivato il premio alla carriera a Francesca Planeta. "La mia visione del design è profondamente legata alla bellezza della Sicilia, fonte inesauribile di ispirazione grazie alle sue ricchezze culturali e naturali - ha detto Francesca Planeta - Qui, le sfumature dei paesaggi si riflettono nelle forme e nei colori, creando un legame viscerale con il territorio. La tradizione artigianale si unisce alla creatività contemporanea, dando vita a luoghi che narrano storie di vita e autenticità, dove ogni dettaglio è un omaggio alla ricca eredità dell'isola, narrando una storia di bellezza e passione." Il Compasso d'Oro, istituito nel 1954 e giunto oggi alla 70esima edizione, è il più antico e autorevole premio di design al mondo, e riconosce l'eccellenza nella progettazione e produzione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA