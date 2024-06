Prende a pugni la madre e lei chiama Nue, arrestato a Catania

Una donna di 76 anni la notte scorsa a Catania, dopo essere stata aggredita insieme con il fratello per futili motivi per l'ennesima volta dal figlio 41enne, ha chiesto aiuto al numero unico di emergenza, facendo arrivare la Polizia, che ha arrestato l'uomo per maltrattamenti in famiglia e lesioni. Agli agenti la donna, che era stata presa a pugni e fatta cadere per terra. ha raccontato che da circa sei mesi il figlio era diventato aggressivo nei suoi confronti, dapprima solo verbalmente mentre nell'ultimo periodo anche con aggressioni fisiche e particolarmente violente anche nei confronti del proprio fratello che abita con loro.

Quella sera la lite sarebbe nata in quanto l'uomo aveva lasciato aperta la porta d'ingresso dell'abitazione probabilmente per consentire l'ingresso in casa di un amico. Non appena la madre però aveva chiuso la porta, l'uomo è andato su tutte le furie. L'escalation degli atteggiamenti violenti del figlio nei confronti della madre avevano richiesto negli ultimi giorni diversi interventi delle forze dell'ordine. In uno di questi casi il 41enne aveva aggredito madre e zio dopo che nel pomeriggio con la carta bancomat della madre aveva prelevato un'ingente somma di denaro. Alla richiesta della donna su cosa dovesse fare con quei soldi e sulla restituzione0 almeno di una parte del denaro, il figlio era andato in escandescenze ed aveva malmenato madre e zio. La madre aveva comunque rifiutato le cure dei sanitari; il fratello aveva fatto ricorso alle cure mediche.

Dell'arresto è stato informato il pm di turno, che ha disposto che il 41enbne fosse rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza in attesa del giudizio di convalida innanzi al Gip, al termine della quale, convalidato l'arresto, è stata disposta la custodia cautelare in carcere.



