Caltanissetta, niente campo largo per il ballottaggio

Non ci sarà il campo largo al ballottaggio delle amministrative a Caltanissetta per l'elezione del sindaco. Il sindaco uscente del M5s Roberto Gambino, che al primo turno ha ottenuto il 28% dei voti, non ha infatti trovato alcun accordo né con la candidata del centrosinistra Annalisa Petitto né con quello del centrodestra Walter Tesauro che vanno al ballottaggio del 23 e 24 giugno.

Walter Tesauro, 62 anni, avvocato, candidato del centrodestra, che al primo turno ha ottenuto 10.052 voti (34,42%), è sostenuto dalle liste Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega-Udc, Democrazia cristiana, Azzurri per Caltanissetta-Tesauro Sindaco, Giovanna Candura-Riprendiamo il cammino-Caltanissetta 2030, Noi Moderati. La squadra di assessori che lo accompagnerà al ballottaggio è la stessa che aveva annunciato in occasione del primo turno delle elezioni.

Qualora dovesse vincere dunque entreranno a far parte della sua giunta Calogero Adornetto, Forza Italia, Guido Del Popolo in quota lista del sindaco, Gianluca Bruzzaniti e Toti Petrantoni per Fratelli D'Italia, Giovanna Candura vice sindaco, Oscar Aiello Lega, Angelo Fasulo, di Gela, e Saverio Romano, di Palermo in quota Noi Moderati, Gero Valenza, di Mussomeli, in quota Dc.

Annalisa Petitto, 46 anni, avvocato e consigliere comunale uscente, al primo turno ha ottenuto 9.000 voti (30,81%). Ha militato per anni nel Partito Democratico dal quale è uscita due anni fa, ed ha il sostegno di sette liste. Il Pd ha dato il suo apppoggio senza simbolo, nella lista Caltanissetta Futura e Democratica. Le altre liste sono CL Tutta la Vita Petitto sindaco, Orgoglio Nisseno, Insieme Petitto Sindaco, Fare centro con Totò Licata Petitto Sindaco, Ora Petitto Sindaco, Avanti Caltanissetta Petitto Sindaco. Per quanto riguarda la sua lista di assessori in vista del ballottaggio ha completato la sua squadra. Tra i nuovi ingressi Angelo Failla che al primo turno era tra i candidati sindaci con la lista "Nuova Italia- Failla Sindaco"; Paola Sanfilippo e Giancarlo Larocca, espressione della lista Caltanissetta Futura e Democratica, e Salvatore Alu' candidato nella lista Orgoglio Nisseno, entrambe liste che al primo turno avevano già sostenuto Annalisa Petitto. Confermati il vicesindaco Salvatore Licata e gli assessori Alberto Calafato, Leyla Montagnino, Vincenzo Cancelleri e Carmelo Milazzo.

