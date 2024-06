Times higher education,Kore unico ateneo isola in classifica

Sono 21 le università italiane e una sola accademia di design entrate nella speciale classifica mondiale 2024 degli atenei che, secondo l'autorevole Times higher education che l'ha appena pubblicata, eccellono nei diversi obiettivi di sviluppo sostenibili fissati dalle Nazioni unite. Ai primi tre posti l'università di Bologna, il Politecnico di Milano e la Sapienza di Roma. A sud di Roma soltanto tre atenei. In Sicilia una sola presenza: la Kore di Enna.

L'università ennese consegue i migliori risultati nelle seguenti componenti: qualità della formazione e pari opportunità di apprendimento per tutti, contributo alla riduzione delle diseguaglianze di reddito, attenzione alla parità di genere e allo sviluppo del protagonismo delle ragazze, partecipazione a partenariati globali per lo sviluppo.

Times higher education evidenzia che "queste università leader sono riconosciute per il loro impatto globale su diverse dimensioni dello sviluppo sostenibile, apportando contributi significativi alla creazione di un futuro sostenibile e resiliente" e che "la loro eccellenza su vasta scala sottolinea l'importanza degli approcci olistici alle sfide planetarie e mette in luce il ruolo fondamentale del mondo accademico nel guidare il cambiamento sostenibile".

Nel ranking per la qualità della didattica, l'università Kore di Enna si classifica al quarto posto in Italia, dopo L'Aquila, Padova e Politecnico di Milano.



